Green pass, Salvini incontra Draghi: «No al modello francese, non siamo per gli estremismi» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Salvini torna sul Green pass, il documento per accedere a eventi sociali dove sono presenti più persone. Una trovata estremista, secondo il segretario della Lega Matteo Salvini che ne ha...

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - flo2ren : Il problema del green pass obbligatorio ora come ora è che alcune regioni non hanno vaccini. In toscana molti under… - Marisab79879802 : RT @MarcelloLyotard: Sarò allarmista ma la Shoah cominciò esattamente con 'Gli ebrei non possono...' Esattamente come adesso col Green Pa… -