Fdi | Figliomeni | diffuse proteste romani sintomo situazione rifiuti drammatica

Roma – "Nel Consiglio straordinario di oggi sui rifiuti esterneremo tutta la nostra indignazione e insoddisfazione al Sindaco Raggi per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. I 5 Stelle hanno lasciato cadere nel ridicolo la città di Roma, la Capitale d'Italia, catapultando i cittadini in un perenne rischio sanitario." "Oggi, stranamente, in concomitanza con il Consiglio il Sindaco ha annunciato l'ordinanza di apertura di una discarica ad Albano, ma come da prassi dei cinque stelle senza alcun coinvolgimento delle popolazioni interessate che già annunciavano ricorsi e, fra l'altro, per un periodo di 180 giorni." "Insomma, fra sei mesi ritornerebbe tutto ...

