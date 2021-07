Emma Bunton | le nozze dell’ex Spice Girl con Jade Jones

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ventuno anni di relazione, due figli e nessun matrimonio. Emma Bunton sembrava decisa a non compiere alcun passo verso l’altare. «È stato detto che ci saremmo sposati più di venti volte, ma non abbiamo bisogno di un matrimonio per giustificare il nostro rapporto», ha spiegato, nel 2008, in un’intervista al magazine Closer, senza escludere, però, la possibilità di cambiare idea un giorno. L’ex Spice Girl, nel 2008 ignara di quel che avrebbe fatto tredici anni più tardi, ha lasciato aperta una porta, varcata poi nel luglio 2021. «Questa è la notte in cui due diventa uno», ha scritto online la Bunton, pubblicando una foto di sé e di Jade Jones, marito e moglie.