Egitto, a Patrick Zaki altri 45 giorni di custodia cautelare (Di mercoledì 14 luglio 2021) E' stata prolungata di altri 45 giorni la custodia cautelare in carcere al Cairo di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell'anno scorso per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) E' stata prolungata di45lain carcere al Cairo di, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna arrestato nel febbraio dell'anno scorso per ...

Advertising

valigiablu : Per salvare Patrick Zaki serve un deciso cambio di passo da parte del governo italiano nei confronti dell’Egitto |… - SkyTG24 : Zaki, altri 45 giorni di custodia cautelare - meb : Votata finalmente alla Camera la mozione per chiedere il conferimento della cittadinanza italiana a #PatrickZaki. I… - gioggsan : RT @FocusonafricaIt: #Egitto, altri 45 giorni di carcere per #PatrickZaki. Nell'editoriale di @RiccardoNoury il punto su quella che è diven… - MelaCar51 : RT @FocusonafricaIt: #Egitto, altri 45 giorni di carcere per #PatrickZaki. Nell'editoriale di @RiccardoNoury il punto su quella che è diven… -