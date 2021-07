Ddl Zan: Senato respinge per 1 voto sospensive, 136 sì,135 no (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'Aula del Senato respinge la proposta di sospensiva al ddl Zal contro l'omotransfobia per un solo voto: 136 sì e 135 no. . 14 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'Aula della proposta di sospensiva al ddl Zal contro l'omotransfobia per un solo: 136 sì e 135 no. . 14 luglio 2021

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - Mess_Butch : RT @LuigiLioce: Cirinnà: 'Il DDL ZAN si occupa solo di proteggere la dignità delle persone punendo non le idee ma le condotte, in secondo l… - giacinto71 : RT @felicedavanzo: Col ddl Zan non si potranno fare sane battute..... Occhio. -