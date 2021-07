Ddl Zan in Senato, sospensiva respinta per un solo voto: cosa succede adesso (Di mercoledì 14 luglio 2021) Superato l'ultimo scoglio formale, cioè la richiesta che la discussione fosse rinviata. Il problema è che la maggioranza del Senato è riuscita ad andare avanti con un solo voto in ... Leggi su today (Di mercoledì 14 luglio 2021) Superato l'ultimo scoglio formale, cioè la richiesta che la discussione fosse rinviata. Il problema è che la maggioranza delè riuscita ad andare avanti con unin ...

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - RobertoSignore7 : RT @jacopo_iacoboni: La richiesta di sospensione dell’esame del ddl Zan (avanzata da Lega e Forza Italia) è stata bocciata oggi per un solo… - tempoweb : Quel post malandrino della Cirinnà scatena la Renzofobia sulla legge Zan #monicacirinna #ddlzan #matteorenzi… -