Copasir e Rai, lite FdI-Lega. Siluro a Urso, Rossi out. Ira di Meloni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Centrodestra va di nuovo in frantumi e la tensione è altissima tra la Lega e Fratelli d'Italia. Due i temi che stanno in queste ore lacerando la destra ormai ex sovranista: il Copasir e il cda Rai. Sul comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti fonti del Carroccio, dopo la decisione del Pd di non partecipare alla riunione di oggi per "profili di illegittimità della presidenza" lanciano... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Copasir Rai Meloni furiosa con Salvini. La Lega sgambetta FdI su Copasir e Rai Il Centrodestra va di nuovo in frantumi e la tensione è altissima tra la Lega e Fratelli d'Italia. Due i temi che stanno in queste ore lacerando la destra ormai ex sovranista: il Copasir e il cda Rai . Sul comitato parlamentare di controllo dei servizi segreti fonti del Carroccio, dopo la decisione del Pd di non partecipare alla riunione di oggi per 'profili di illegittimità ...

L'insospettabile moglie - spia italiana. Agente cinese con il politologo tedesco "Senza questo collegamento, probabilmente non ci sarei mai andata", ha ammesso la Stocker a Rai ... Il caso Lange e consorte finisce però inevitabilmente al Copasir, il Comitato parlamentare per la ...

Meloni furiosa con Salvini. La Lega sgambetta FdI su Copasir e Rai

Meloni furiosa con Salvini. La Lega sgambetta FdI su Copasir e Rai C'è poi il fronte Rai. All'ora di pranzo, subito dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi, Matteo Salvini risponde "stiamo lavorando" a chi gli chiede se ci sia intesa nel Centrodes ...

