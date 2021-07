Concerto omaggio a Battiato il 21 settembre all'Arena (Di mercoledì 14 luglio 2021) Alice, Arisa, Baustelle, Sonia Bergamasco, Bluvertigo, Angelo Branduardi, Umberto Broccoli, Vasco Brondi, Brunori Sas, Paolo Buonvino, Juri Camisasca, Giovanni Caccamo, Roberto Cacciapaglia, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 luglio 2021) Alice, Arisa, Baustelle, Sonia Bergamasco, Bluvertigo, Angelo Branduardi, Umberto Broccoli, Vasco Brondi, Brunori Sas, Paolo Buonvino, Juri Camisasca, Giovanni Caccamo, Roberto Cacciapaglia, ...

Advertising

turcimoments : 'Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato', l'omaggio al cantautore recentemente scomparso che si terrà il… - ClaudiaAssanti : RT @Spettakolo_mag: Un concerto evento nel segno della musica di #FrancoBattiato con tanti amici e colleghi all' #ArenaDiVerona @arenadiver… - Spettakolo_mag : Un concerto evento nel segno della musica di #FrancoBattiato con tanti amici e colleghi all' #ArenaDiVerona… - iconanews : Concerto omaggio a Battiato il 21 settembre all'Arena - PatriziaOrlan11 : RT @SkyTG24: #BattiatoInvitoalviaggio, concerto per il Maestro all'Arena di Verona -