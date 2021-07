Cocaina dal cielo in Sardegna | trafficante sbaglia mira e centra una casa

(Di mercoledì 14 luglio 2021)dal, lanciata da un aereo come nella serie tv Narcos o nei film su Pablo Escobar. Che non fanno altro che narrare una cronaca degli anni '80, quando i narcotrafficanti portavano negli ...

È accaduto a Baratili San Pietro, nell'Oristanese il 28 marzo scorso: ben 8,5 chili di cocaina per un valore di oltre 9 milioni di euro, piovuti dal cielo sul tetto di una abitazione, anziché tra le ... A compiere l'azione Francesco Rizzo, romano di ventotto anni. Il tempestivo intervento di due pattuglie dei carabinieri di Oristano è stato decisivo: il "corriere dei cieli" in stile Narcos sudamericani ... I Carabinieri della Compagnia di Oristano hanno ricostruito l'inconsueto percorso seguito da un corriere della droga per scaricare cocaina destinata al mercato della Sardegna. L'area di campagna ...