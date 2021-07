Clima | Commissione Ue approva pacchetto legislativo “Fit for 55”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – “Trasformare radicalmente la nostra economia e la nostra società per costruire un futuro equo, verde e prospero”. Per perseguire questo obiettivo laeuropea hato oggi il“Fit for 55”, che contiene una dozzina di proposte di direttive, regolamenti e altre iniziative, spesso interconnesse e complementari fra loro, riguardanti tutti i settori dell’economia che sono chiamati a contribuire al raggiungimento dei traguardi decisi e fissati nella legge europea sul, ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra dell’Ue del 55% al 2030 e l’obiettivo ...

Così Ursula von der Leyen, presidente dellaeuropea, alla presentazione del maxipiano sulFitFor55 che prevede la riduzione del 55% delle emissioni di Co2 entro il 2030 in vista del ...All'interno dell'Unione europea non potranno più essere vendute auto con motori benzina o diesel a partire dal 2035 . La svolta è contenuta nel piano per ildellaeuropea 'FitFor55', presentato dalla presidente Ursula von der Leyen, con l'obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di Co2 entro il 2030, fino ad azzerarle nel 2050. Stop Ue ...La Commissione Ue presenta il piano: stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 per contrastare i cambiamenti climatici “L’Europa è il primo continente che presenta un’architettura globale ...Il documento, frutto dell’impegno dell’associazione Libera, è stato siglato all’interno dell’Università Rossella Casini che sorge in un bene confiscato ...