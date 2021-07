Cashback, via all’annullamento di molte transazioni: cosa succede (Di mercoledì 14 luglio 2021) Cashback, ecco come presentare il reclamo se non sono state registrate alcune transazioni. Intanto il governo continua la caccia ai furbetti Arrivano ancora ulteriori notizie per quel che riguarda il Cashback, anche dopo la sospensione che ha voluto il governo. L’intento dell’esecutivo resta quello di voler continuare la caccia ai furbetti anche con l’annullamento di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 14 luglio 2021), ecco come presentare il reclamo se non sono state registrate alcune. Intanto il governo continua la caccia ai furbetti Arrivano ancora ulteriori notizie per quel che riguarda il, anche dopo la sospensione che ha voluto il governo. L’intento dell’esecutivo resta quello di voler continuare la caccia ai furbetti anche con l’annullamento di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

GabrielParker74 : RT @soniabetz1: Non potendo attribuire a #Draghi risultati politici positivi checchè ne dica lo scemo di Rignano (licenziamenti,via Cashbac… - TisanaBuona : RT @soniabetz1: Non potendo attribuire a #Draghi risultati politici positivi checchè ne dica lo scemo di Rignano (licenziamenti,via Cashbac… - divorex82 : RT @soniabetz1: Non potendo attribuire a #Draghi risultati politici positivi checchè ne dica lo scemo di Rignano (licenziamenti,via Cashbac… - Rosyfree74 : RT @soniabetz1: Non potendo attribuire a #Draghi risultati politici positivi checchè ne dica lo scemo di Rignano (licenziamenti,via Cashbac… - briciola2005an1 : @GiorgiaMeloni Speriamo, perché qui stiamo andando molto velocemente verso la follia .! Invece di chiudere tutto,se… -