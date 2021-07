Veerman | “Vorrei andare all’Hellas ma l’Heerenveen chiede una cifra folle”

(Di martedì 13 luglio 2021) Il giovane Joeytorna a parlare del suo desiderio di trasferirsi in Italia, per la precisione, a Verona, sponda Hellas. Purtroppo per lui, però, il suo attuale club,starerebbe cercando di complicare il suo trasferimento. Ecco quanto riportato dall’intervista rilasciata dal centrocampista al Voetbal international: “Penso che l’Hellas abbia fatto un’offerta molto ragionevole, ma quando sento cosa, diventa complicato. Dopo un anno di Coronavirus con gli stadi vuoti, 12 milioni è una follia. Mi dicono che ho contratto per tre anni e che magari mi libereranno l’anno prossimo in base a ...

Prosegue il confronto tra il Verona e l'Heerenveen per l'arrivo in gialloblù di Joey Veerman. Intanto arrivano conferme ... Il centrocampista, raggiunto dai microfoni del Leeuwarder Courant, ha confermato l'interesse del club gialloblù Veerman al Verona? Ad aiutare il club gialloblù c'è anche la volontà del giocatore.