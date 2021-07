VAERS: Il numero di decessi segnalati dopo i sieri COVID aumenta di oltre 2.000 in una settimana (Di martedì 13 luglio 2021) USA – I dati VAERS rilasciati oggi dal CDC hanno mostrato un totale di 438.441 segnalazioni di eventi avversi di tutte le fasce di età a seguito dei vaccini COVID, inclusi 9.048 decessi e 41.015 lesioni gravi tra il 14 dicembre 2020 e il 2 luglio 2021. I dati diffusi oggi dai Centers for Disease proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 13 luglio 2021) USA – I datirilasciati oggi dal CDC hanno mostrato un totale di 438.441 segnalazioni di eventi avversi di tutte le fasce di età a seguito dei vaccini, inclusi 9.048e 41.015 lesioni gravi tra il 14 dicembre 2020 e il 2 luglio 2021. I dati diffusi oggi dai Centers for Disease proviene da Database Italia.

Ultime Notizie dalla rete : VAERS numero Secondo gli scienziati la prossima stagione influenzale potrebbe essere un disastro E, ricordate, solo dall'1% al 10% degli effetti avversi e dei decessi sono riportati al VAERS, quindi il numero reale di morti potrebbe variare da 42.000 a 420.000. [Aggiornamento dei dati VAERS al ...

Qual è il vero numero dei decessi da vaccino? ...è quasi la stessa del tasso di mortalità VAERS registrato per l'inizio di febbraio (vedi tabella 1). Si tratta forse di un'altra 'coincidenza'? Per amor di discussione, supponiamo che un gran numero ...

Qual è il vero numero dei decessi da vaccino? La Voce Delle Voci Coronavirus oggi. Vaccini, un terzo degli italiani è immunizzato Sono 19.606.446 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 33% della popolazione. È quanto emerge dai dati della struttura commissariale. Le somministrazioni sono state finora 52.87 ...

La prossima stagione influenzale potrebbe essere un disastro “Più di un anno dopo l’inizio della pandemia, la Covid-19 sta ancora devastando diverse parti del mondo, ora però gli scienziati avvertono che un’altra patologia virale potrebbe costituire una seria m ...

