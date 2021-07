Ufficiale: Joao Mario è un nuovo giocatore del Benfica (Di martedì 13 luglio 2021) Nel pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità della rescissione contrattuale con l’Inter, e questa mattina il centrocampista portoghese Joao Mario ha firmato un nuovo contratto con il Benfica. Ecco il video pubblicato dal profilo Twitter del club di Lisbona che ha annunciato l’imminente arrivo del giocatore. @Joaome17 é do SL Benfica!#DeTodosUm pic.twitter.com/cB0879PUgs — SL Benfica (@SLBenfica) July 13, 2021 FOTO: Sito Ufficiale Benfica L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) Nel pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità della rescissione contrattuale con l’Inter, e questa mattina il centrocampista portogheseha firmato uncontratto con il. Ecco il video pubblicato dal profilo Twitter del club di Lisbona che ha annunciato l’imminente arrivo del. @me17 é do SL!#DeTodosUm pic.twitter.com/cB0879PUgs — SL(@SL) July 13, 2021 FOTO: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

