Terra dei Fuochi, la visita di Vignaroli: “Necessario vertice interministeriale” (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si è tenuta nella giornata di oggi la visita nella Terra dei Fuochi del Presidente della Commissione Ecomafie Stefano Vignaroli, accompagnato dal Consulente della Commissione Ecomafie e vice Prefetto Andrea Cantadori e dal deputato Antonio Del Monaco, componente delle commissioni Difesa ed Ecomafie, preceduta dal vertice in Prefettura a Napoli, durante il quale il Presidente della Commissione Ecomafie ha ascoltato il vice Prefetto incaricato al contrasto dei roghi Filippo Romano e il Comandante di Raggruppamento “Campania” per le operazioni “Strade Sicure” e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si è tenuta nella giornata di oggi lanelladeidel Presidente della Commissione Ecomafie Stefano, accompagnato dal Consulente della Commissione Ecomafie e vice Prefetto Andrea Cantadori e dal deputato Antonio Del Monaco, componente delle commissioni Difesa ed Ecomafie, preceduta dalin Prefettura a Napoli, durante il quale il Presidente della Commissione Ecomafie ha ascoltato il vice Prefetto incaricato al contrasto dei roghi Filippo Romano e il Comandante di Raggruppamento “Campania” per le operazioni “Strade Sicure” e ...

Terra dei Fuochi: "rifiuti tour" e denunce inascoltate / Foto Avvenire 18 bandiere verdi e le 9 nere 2021 di Carovana delle Alpi Parte oggi Carovana delle Alpi 2021, la campagna d’informazione di Legambiente per guidare i cittadini alla scoperta del territorio alpino, tra trekking, incontri e convegni fino a ottobre e Il Cigno ...

