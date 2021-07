Temptation Island, Raffaella Mennoia rivela: ”Maria De Filippi c’è sempre, ascolta i falò in diretta” (Di martedì 13 luglio 2021) Al termine della messa in onda della terza puntata di Temptation Island 2021, è stata pubblicata una lunga ed interessantissima intervista di Raffaella Mennoia. L’autrice del programma ha parlato molto apertamente dei casting, svelando quelle che sono le caratteristiche che devono devono i single per essere scelti. Mennoia attraverso l’intervista ha sapere che la produttrice del dating show Maria De Filippi è parte integrante della redazione: “Lei c’è sempre. Viene in Sardegna per qualche giorno, assiste allo sbarco ma non ci lascia mai da ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 13 luglio 2021) Al termine della messa in onda della terza puntata di2021, è stata pubblicata una lunga ed interessantissima intervista di. L’autrice del programma ha parlato molto apertamente dei casting, svelando quelle che sono le caratteristiche che devono devono i single per essere scelti.attraverso l’intervista ha sapere che la produttrice del dating showDeè parte integrante della redazione: “Lei c’è. Viene in Sardegna per qualche giorno, assiste allo sbarco ma non ci lascia mai da ...

