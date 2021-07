Stefano De Martino reagisce all’annuncio di Belen Rodriguez | dopo Santiago | è nata Luna Marì

(Di martedì 13 luglio 2021) Nelle prime ore di ieri èla piccola, la figlia die Antonino Spinalbese. La notizia della sua nascita era una delle più attese degli ultimi giorni ed è stata accolta con grande entusiasmo da fan e amici della coppia. Fra le reazioni al post pubblicato dalla showgirl argentina c’è anche quella diDe, il suo ex marito e padre del primo figlio,mamma per la seconda volta: l’annuncio via Instagram Da ieri mattina...

Advertising

Novella_2000 : Stefano De Martino e Fabrizio Corona, le reazioni degli ex di Belen alla nascita di Luna Marì - blogtivvu : Stefano De Martino reagisce alla nascita della figlia di Belen Rodriguez: ecco il significativo gesto social… - infoitcultura : È nata Luna Marì, Stefano De Martino mette like alla foto di Belén Rodriguez - infoitcultura : Belen Rodriguez, la reazione di Stefano De Martino e Fabrizio Corona alla nascita di Luna Marì - zazoomblog : Belen Rodriguez la reazione di Stefano De Martino e Fabrizio Corona alla nascita di Luna Marì - #Belen #Rodriguez… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Tantissimi gli auguri arrivati ai neo genitori (per Belen si tratta del secondo figlio, dopo Santiago , venuto al mondo 8 anni fa dalla relazione con l'ormai ex maritoDe). Tra gli ...Assoluto silenzio invece da parte diDe: l'ex marito della showgirl dopo la loro definitiva rottura (risalente a circa un anno fa) ha preferito mantenere il massimo riserbo sui suoi ...Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta dando alla luce una bellissima bambina. La reazione di Stefano De Martino.Belen Rodriguez è davvero al settimo cielo. E non poteva essere altrimenti. Da poche ore è diventata mamma di una bambina, un sogno che si realizza. La showgirl ha condiviso la prima foto in cui appar ...