Schitt’s Creek | la serie imperdibile che nessuno conosceva

Leggi su movieplayer

(Di martedì 13 luglio 2021) Che cos'è Schitt's, lacult di produzione canadese che arriva ora in Italia su Infinity+? A poco più di un anno dalla conclusione, arriva finalmente anche in Italia Schitt's, esilarante creazione comica di Eugene Levy e del figlio Dan, che davanti e dietro la macchina da presa hanno messo alla berlina le famiglie benestanti statunitensi per sei stagioni, dal 13 gennaio 2015 al 7 aprile 2020. Un piccolo fenomeno che ha riconfermato il talento di una generazione di attori comici e lanciato un'altra, trasformando Dan Levy e Annie Murphy, interpreti dei due fratelli Rose, in nuovi volti della risata sul grande e piccolo ...