"Sala sordo, ascolterò Milano. La renderò sicura e giusta" (Di martedì 13 luglio 2021) Luca Bernardo, candidato a Milano per il centrodestra: "Il sindaco attuale? Mai visto in periferia. Tariffe taxi agevolate per i deboli" Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 luglio 2021) Luca Bernardo, candidato aper il centrodestra: "Il sindaco attuale? Mai visto in periferia. Tariffe taxi agevolate per i deboli"

