Psg, Sergio Ramos: “Spero che Mbappé resti, ma è una decisione personale” (Di martedì 13 luglio 2021) “Non oso mai dire cosa dovrebbe fare qualcuno, per mia esperienza potrei dargli un consiglio in privato. Vorrei che continuasse al PSG perché mi piace giocare con i migliori“. Così Sergio Ramos, che nella conferenza stampa di presentazione come nuovo difensore del Psg, si trova a rispondere sul futuro di Kylian Mbappé. Lo spagnolo però precisa: “La decisione di restare o andarsene è molto personale. Non so cosa abbia in mente Kylian ma lui fa la differenza, è molto giovane, c’è un’ottima squadra qui e ha bisogno di grandi giocatori. Posso contribuire con il mio spirito vincente e se riesco a contagiarlo, ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) “Non oso mai dire cosa dovrebbe fare qualcuno, per mia esperienza potrei dargli un consiglio in privato. Vorrei che continuasse al PSG perché mi piace giocare con i migliori“. Così, che nella conferenza stampa di presentazione come nuovo difensore del Psg, si trova a rispondere sul futuro di Kylian. Lo spagnolo però precisa: “Ladi restare o andarsene è molto. Non so cosa abbia in mente Kylian ma lui fa la differenza, è molto giovane, c’è un’ottima squadra qui e ha bisogno di grandi giocatori. Posso contribuire con il mio spirito vincente e se riesco a contagiarlo, ...

