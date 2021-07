Pierpaolo Pretelli e Leonardo Pieraccioni, tensione alle stelle perchè … (Di martedì 13 luglio 2021) In queste ultime ore, sta facendo parecchio discutere la tensione che si è venuta a creare tra uno dei più importanti registi italiani ed un ex gieffino. Stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni e di Pierpaolo Pretelli. Ma cosa è accaduto tra i due e perché ci sarebbe una certa tensione? Pierpaolo Pretelli, chi è l’ex gieffino? Conosciamo tutti Pierpaolo Pretelli per essere l’ex velino del TG satirico Striscia la Notizia, il quale all’interno della casa più spiata d’Italia ha trovato anche l’amore e si è fidanzato ... Leggi su baritalianews (Di martedì 13 luglio 2021) In queste ultime ore, sta facendo parecchio discutere lache si è venuta a creare tra uno dei più importanti registi italiani ed un ex gieffino. Stiamo parlando die di. Ma cosa è accaduto tra i due e perché ci sarebbe una certa, chi è l’ex gieffino? Conosciamo tuttiper essere l’ex velino del TG satirico Striscia la Notizia, il quale all’interno della casa più spiata d’Italia ha trovato anche l’amore e si è fidanzato ...

Advertising

Rinocb9 : Wow che bello mi hanno appena chiamato che emozioni quando senti ti contattiamo per il profumo di pierpaolo pretell… - AndreaScheniniA : Prenotato subito dopo il lancio Ieri Pomeriggio. ed ORA POCO FA mi hanno Chiamato per la Conferma'Chiamo per il Pr… - Ylenia49181619 : 'Salve, volevo chiedere la conferma sull'ordine del profumo di Pierpaolo Pretelli' Solo a sentir pronunciare il suo… - CarlaCarletta2 : Non ho fatto in tempo a compilare il form per l'ordine che mi squilla il cellulare (suoneria rigorosamente con… - AlessandraVera9 : Cosa penso del profumo di Pierpaolo Pretelli: che terronata pazzesca ?? -