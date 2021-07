Norris | che paura | derubato fuori da Wembley!

(Di martedì 13 luglio 2021) Una domenica sera molto spiacevole per Lando, e non c'entra niente la sconfitta della sua Inghilterra contro l'Italia nella finale di Euro 2020. Il pilota della McLaren , andato a Wembley per ...

- MartinaBlundo : RT @Marya588: F1 Crush watching Football Crush. I'm done. Lando Norris che guarda Federico Chiesa. Io mi ritiro - Automoto_it : Brutta avventura per il pilota di Formula 1, che ci ha rimesso anche un orologio del valore di oltre 40000 Euro

La McLaren ha confermato il tutto in una nota: " ConfermiamoLandoè stato coinvolto in un incidente, in seguito alla finale di Euro 2020 a Wembley, durante il quale è stato derubato dell'...... MCLAREN: 'VICENDA OGGETTO DI INDAGINE' Davvero un brutto avvenimento per Landopure solo questa settimana sarà protagonista con la McLaren a Silverstone per il Gran Premio di Gran ...In un comunicato ufficiale, McLaren Racing ha confermato che Lando Norris è stato coinvolto in un incidente, dopo la finale di Euro2020 a Wembley, dur ...La notizia è stata confermata anche da un comunicato stampa della McLaren, scuderia per la quale gareggia il pilota britannico: “McLaren Racing conferma che Lando Norris è rimasto coinvolto in un ...