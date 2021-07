MotoGP, test per Andrea Dovizioso ad Aragon ed a Misano (Di martedì 13 luglio 2021) Lavoro estivo per Aprilia che si prepara per due importanti sessioni di test con Andrea Dovizioso. L’ex centauro di Ducati sarà in pista con le moto di Gresini a fine luglio ad Aragon ed ad agosto in quel di Misano. Questi test non escludono la possibilità di vedere il romagnolo in pista nel tracciato dedicato a Marco Simoncelli anche a settembre quando si terrà il secondo appuntamento italiano del 2021. Tutto è ancora da decidere, ma nulla è da escludere al momento. Massimo Rivola, il CEO di Aprilia Racing, ha rilasciato ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “Andrea ha ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Lavoro estivo per Aprilia che si prepara per due importanti sessioni dicon. L’ex centauro di Ducati sarà in pista con le moto di Gresini a fine luglio aded ad agosto in quel di. Questinon escludono la possibilità di vedere il romagnolo in pista nel tracciato dedicato a Marco Simoncelli anche a settembre quando si terrà il secondo appuntamento italiano del 2021. Tutto è ancora da decidere, ma nulla è da escludere al momento. Massimo Rivola, il CEO di Aprilia Racing, ha rilasciato ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “ha ...

