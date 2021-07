Modifiche al programma delle misure di compensazione ambientale BBT per i comuni di Campo di Trens e Varna (Di martedì 13 luglio 2021) Nel 2009, la Giunta provinciale ha approvato le proposte per misure di compensazione ambientale per i comuni dell’Alto Adige interessati dalla costruzione del tunnel di base del Brennero. Il progetto del BBT prevede, per la tratta italiana, un investimento di 50 milioni di euro per la realizzazione di opere sul territorio, e la Giunta provinciale ha dato il via libera ad una serie Modifiche al programma, su richiesta dei comuni di Campo di Trens e Varna. Le nuove misure migliorative, come noto, sono ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 13 luglio 2021) Nel 2009, la Giunta provinciale ha approvato le proposte perdiper idell’Alto Adige interessati dalla costruzione del tunnel di base del Brennero. Il progetto del BBT prevede, per la tratta italiana, un investimento di 50 milioni di euro per la realizzazione di opere sul territorio, e la Giunta provinciale ha dato il via libera ad una serieal, su richiesta deididi. Le nuovemigliorative, come noto, sono ...

