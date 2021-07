L' ultima Notte magica di Euro 2020 | canta Chiellini

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 13 luglio 2021) Tutto era iniziato con il mantra della retorica: doveva bastare e avanzare, che la nostra nazionale fosse tornata a giocare, almeno in parte, un grande torneo in casa per la prima volta dai tempi di Italia '90, per rispolverare ossessivamente il tormentone di Notti magiche. Ci hanno pensato gli Azzurri di Mancini a renderlo ancora attuale. L'hanno fatto proprio, intonandolo al rientro dalla vittoria contro il Galles come a promettere che sarebbero andati lontano. E l'hanno migliorato, riabilitato. Perché allora tutto finì in semifinale. Tutto finì ai rigori. Oggi invece dal dischetto l'Italia ha vinto l'peo. E' tornata a casa, alzando altissima la coppa dal pullman per ...