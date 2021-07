L’Inghilterra non accetta la sconfitta: “Va rigiocata” (Di martedì 13 luglio 2021) Non è la prima né sarà l’ultima volta che leggiamo di una petizione per far rigiocare una partita di calcio. Questa volta sono i tifosi inglesi che chiedono un nuovo match tra Italia-Inghilterra. La motivazione? “Non è stata una partita per nulla corretta”. In poco più di 24 ore, sono arrivate oltre 90.000 firme. L’Inghilterra L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 luglio 2021) Non è la prima né sarà l’ultima volta che leggiamo di una petizione per far rigiocare una partita di calcio. Questa volta sono i tifosi inglesi che chiedono un nuovo match tra Italia-Inghilterra. La motivazione? “Non è stata una partita per nulla corretta”. In poco più di 24 ore, sono arrivate oltre 90.000 firme.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

