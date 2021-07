L’Equipe su Donnarumma | “Un maestro in Ligue 1”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 13 luglio 2021) In Francia si celebra – con merito – l’Italia per la conquista del titolo di campione d’Europa dopo la vittoria di domenica sull’Inghilterra ai calci di rigore. In particolare il quotidiano francese, in prima pagina questa mattina, si è soffermato sul protagonista della finale ovvero Gianluigi. “Unin1”, ricordando l’imminente approdo dell’estremo difensore al Psg. E poi ancora. “, l’eroe della finale europea vinta dall’Italia contro l’Inghilterra, si unirà presto al Psg. Sarà una delle maggiori attrazioni della1”. FOTO: Prima ...