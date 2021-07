Il sindaco di Somma scrive al Prefetto: “Forze dell’Ordine negli orari serali” (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – “Ho appena inviato una lettera al Prefetto di Napoli, Marco Valentini e ricordo ai nostri cittadini che proprio il Prefetto non molto tempo fa si è recato in visita a Somma Vesuviana. Lo stesso controllo del territorio è stato molto evidente in questi mesi con continui pattugliamenti da parte delle Forze dell’Ordine. Al Prefetto ho chiesto una maggiore presenza serale ed in particolare il Sabato e la Domenica e soprattutto nei luoghi della movida che come ben sappiamo sono il Casamale, Via Aldo Moro, Via Roma, Via Milano. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVesuviana (Na) – “Ho appena inviato una lettera aldi Napoli, Marco Valentini e ricordo ai nostri cittadini che proprio ilnon molto tempo fa si è recato in visita aVesuviana. Lo stesso controllo del territorio è stato molto evidente in questi mesi con continui pattugliamenti da parte delle. Alho chiesto una maggiore presenza serale ed in particolare il Sabato e la Domenica e soprattutto nei luoghi della movida che come ben sappiamo sono il Casamale, Via Aldo Moro, Via Roma, Via Milano. ...

