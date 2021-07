Green Pass, Fontana: “Favorevoli all’uso per bar e ristoranti” (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo la decisione annunciata ieri in Francia dal presidente Macron, anche il governatore lombardo Fontana si dice favorevole al Green Pass per bar e ristoranti Più di un milione di richieste per la vaccinazione in nemmeno un giorno, con numeri destinati a crescere nelle prossime ore. In diretta nazionale, il presidente francese Macron ha di fatto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo la decisione annunciata ieri in Francia dal presidente Macron, anche il governatore lombardosi dice favorevole alper bar ePiù di un milione di richieste per la vaccinazione in nemmeno un giorno, con numeri destinati a crescere nelle prossime ore. In diretta nazionale, il presidente francese Macron ha di fatto L'articolo proviene da Inews.it.

