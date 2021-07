Giustizia, cosa manca nella riforma Cartabia (Di martedì 13 luglio 2021) “Un processo che finisce nel nulla è un fallimento dello Stato”. Le parole del ministro Cartabia in un’intervista al Corriere della Sera mi convincono a metà. Molto spesso sono le indagini a non finire nemmeno in un processo. Anche questo credo che sia un fallimento dello Stato, ma anche dei singoli magistrati inquirenti che non riescono a costruire un impianto accusatorio contro un innocente. Già, perché di innocenti parliamo, tutti innocenti fino a prova (prova!) contraria. E su questa prima parte, quella che va dalle indagini al rinvio a giudizio, la “riforma Cartabia” non c’è. Anzi, c’è la riforma Bonafede, solo ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 13 luglio 2021) “Un processo che finisce nel nulla è un fallimento dello Stato”. Le parole del ministroin un’intervista al Corriere della Sera mi convincono a metà. Molto spesso sono le indagini a non finire nemmeno in un processo. Anche questo credo che sia un fallimento dello Stato, ma anche dei singoli magistrati inquirenti che non riescono a costruire un impianto accusatorio contro un innocente. Già, perché di innocenti parliamo, tutti innocenti fino a prova (prova!) contraria. E su questa prima parte, quella che va dalle indagini al rinvio a giudizio, la “” non c’è. Anzi, c’è laBonafede, solo ...

