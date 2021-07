Giochi olimpici di Tokyo | ginocchio ko | Roger Federer rinuncia ai Giochi

Advertising

VVezzali : Non è stato un sogno. Ancora una volta lo sport si è dimostrato una straordinaria locomotiva emotiva del Paese. Ed… - DiscoveryItalia : Presentazione Giochi Olimpici #Tokyo2020 @discoveryplusIT #HomeOfTheOlympics Domani martedì 13 luglio ore 12:00 i… - rtl1025 : ?? Nessuno spettatore sarà ammesso durante i Giochi olimpici che si terranno a #Tokyo. Lo riportano i media spiega… - EcoLitoraleTv : XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (235a puntata) LOTTA - Novaluxor : RT @_cieloitalia: Questo è il pubblico ai giochi olimpici del Giappone, affinché i giocatori non si sentano soli. Andrà tutto bene.?? https… -

Ultime Notizie dalla rete : Giochi olimpici

La passione per il più importante evento sportivo al mondo è pronta a ripartire . Dal 23 luglio all'8 agosto ci si potrà finalmente godere iTokyo 2020, la 32esima edizione, minuto per minuto su discovery+. La piattaforma Ott del gruppo Discovery, infatti, sarà l'unica realtà dove gli spettatori avranno accesso ad ogni ...Roger Federer ha annunciato che rinuncia a partecipare aidi Tokyo. Il campione di tennis svizzero lo ha fatto sapere su Twitter, sottolineando di essere dispiaciuto di dover dare forfait a causa di un infortunio al ginocchio. "Ho cominciato ...Dopo Rafa Nadal, arriva un'altra rinuncia eccellente al torneo olimpico di tennis a Tokyo, quella di sua maestà Roger Federer. Il fuoriclasse elvetico, che un giorno prima della cerimonia conclusiva d ...Roger Federer non partecierà ai Giochi olimpici di Tokyo. Il campione di tennis lo ha annunciato su Twitter spiegando la sua assenza con l’infortunio a un ginocchio. "Durante la stagione sull'erba, sf ...