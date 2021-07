Gazzetta: De Laurentiis vuole cedere Koulibaly, ma non ci sono ancora offerte adeguate (Di martedì 13 luglio 2021) Ieri il Napoli – a parte i Nazionali – si è ritrovato allo Stadio Maradona per i tamponi, prima della partenza per la prima parte del ritiro estivo a Dimaro. C’era anche Kalidou Koulibaly. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione di mercato del difensore senegalese. De Laurentiis vorrebbe cederlo ma ancora non ci sono offerte adeguate. Se non si concretizzerà nulla, il Napoli proporrà a Kalidou uno spalmamento-prolungamento dell’oneroso ingaggio di 11 milioni lordi. “Ieri si sono salutati con Spalletti, che sarebbe felice ovviamente della ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021) Ieri il Napoli – a parte i Nazionali – si è ritrovato allo Stadio Maradona per i tamponi, prima della partenza per la prima parte del ritiro estivo a Dimaro. C’era anche Kalidou. Ladello Sport fa il punto sulla situazione di mercato del difensore senegalese. Devorrebbe cederlo manon ci. Se non si concretizzerà nulla, il Napoli proporrà a Kalidou uno spalmamento-prolungamento dell’oneroso ingaggio di 11 milioni lordi. “Ieri sisalutati con Spalletti, che sarebbe felice ovviamente della ...

