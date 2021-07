Eros Ramazzotti a Mykonos con Marta tra baci e divertimento in famiglia (Di martedì 13 luglio 2021) È un Eros Ramazzotti con la gioia negli occhi, quello che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Mykonos in compagnia della famiglia e di un’amica speciale, che da qualche tempo gli sta vicino e gli ha restituito il sorriso dopo le ultime vicissitudini legate alla separazione, che è sempre dolorosa, soprattutto quando ci sono dei figli di mezzo. Il nome di questo cuore nuovo, piazzatosi al fianco dell’amato cantautore romano, è quello di Marta Delogu. La giovane è nata a Sassari nel 1999 ma ha deciso di trasferirsi a Roma per studiare recitazione presso il Centro Nazionale di ... Leggi su dilei (Di martedì 13 luglio 2021) È uncon la gioia negli occhi, quello che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza ain compagnia dellae di un’amica speciale, che da qualche tempo gli sta vicino e gli ha restituito il sorriso dopo le ultime vicissitudini legate alla separazione, che è sempre dolorosa, soprattutto quando ci sono dei figli di mezzo. Il nome di questo cuore nuovo, piazzatosi al fianco dell’amato cantautore romano, è quello diDelogu. La giovane è nata a Sassari nel 1999 ma ha deciso di trasferirsi a Roma per studiare recitazione presso il Centro Nazionale di ...

Advertising

RadioItalia : Per tutta la giornata del 13 Luglio @RamazzottiEros sarà protagonista assoluto su tutti i mezzi di Radio Italia e… - bettyzulay03 : RT @RadioItalia: .@RamazzottiEros racconta l’ultima collaborazione con Fabio @rawvatsy e ha belle parole anche per i @thisismaneskin . #er… - radiofmfaleria : Fabio Rovazzi - La mia felicità (ft. Eros Ramazzotti) - leahim_k : Eros Ramazzotti ha 57 anni e sta con una ragazza del mio anno?????? COS - colpadeltempo : eros ramazzotti sta con una del ‘99 ed io che ancora penso di non avere speranze con fabrizio moro incredibile questa storia -