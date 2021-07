Enorme incendio in ospedale nella notte. 60 morti tra pazienti e medici e 22 feriti. Decine di dispersi (Di martedì 13 luglio 2021) Oltre 60 persone sono rimaste uccise. 22, per ora, le persone ferite. Sono in numeri destinati a salire di un incendio scoppiato in un ospedale per Covid. L’incendio è divampato nella notte di ieri. Secondo le prime informazioni sembra che alla base ci sia stata l’esplosione di alcune bombole di ossigeno. “Le vittime sono morte per le ustioni e le ricerche continuano”, spiega una fonte facendo notare che c’erano timori che le persone potessero ancora essere intrappolate all’interno dell’edificio. Fonti sanitarie hanno affermato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare poiché molti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Oltre 60 persone sono rimaste uccise. 22, per ora, le persone ferite. Sono in numeri destinati a salire di unscoppiato in unper Covid. L’è divampatodi ieri. Secondo le prime informazioni sembra che alla base ci sia stata l’esplosione di alcune bombole di ossigeno. “Le vittime sono morte per le ustioni e le ricerche continuano”, spiega una fonte facendo notare che c’erano timori che le persone potessero ancora essere intrappolate all’interno dell’edificio. Fonti sanitarie hanno affermato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare poiché molti ...

