Donnarumma ufficializza l’addio al Milan: «Non è stata una scelta facile. Resterete tutti nel mio cuore» – Il video (Di mercoledì 14 luglio 2021) «Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato al Milan che ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia». Inizia così il post di addio di Gianluigi Donnarumma al Milan, dopo la vittoria con la nazionale italiana agli Europei e Miglior Giocatore del Torneo di Uefa Euro 2020. L’ex ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) «Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato alche ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, acoloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni èuna famiglia». Inizia così il post di addio di Gianluigial, dopo la vittoria con la nazionale italiana agli Europei e Miglior Giocatore del Torneo di Uefa Euro 2020. L’ex ...

