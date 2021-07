Di Maio, selfie con Insigne poi l’abbraccio di Chiellini. Il capitano della Nazionale al ministro: “Mi raccomando, confidiamo molto in voi” (Di martedì 13 luglio 2021) “Al termine della cerimonia con la Nazionale italiana di calcio a Palazzo Chigi, il capitano degli Azzurri Giorgio Chiellini ha salutato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con un abbraccio. “Mi raccomando, confidiamo molto in voi”, ha detto Chiellini al ministro degli Esteri. “Un bel po’ di Campania in questa grande festa Azzurra!” ha scritto Di Maio sulla sua pagina Facebook postando il selfie con il capitano del Napoli Lorenzo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 luglio 2021) “Al terminecerimonia con laitaliana di calcio a Palazzo Chigi, ildegli Azzurri Giorgioha salutato ildegli Esteri Luigi Dicon un abbraccio. “Miin voi”, ha dettoaldegli Esteri. “Un bel po’ di Campania in questa grande festa Azzurra!” ha scritto Disulla sua pagina Facebook postando ilcon ildel Napoli Lorenzo ...

