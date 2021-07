Covid, Speranza: siamo ancora dentro un’epidemia terribile, il vaccino l’arma più importante (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha voluto alzare il livello di attenzione sull’evoluzione della pandemia da Covid in Italia. “siamo ancora dentro una epidemia terribile che ci vede combattere con armi nuove e più efficaci ma guai ad abbassare la guardia – ha dichiarato intervenendo al “W20 Women Rome Summit” –. Nelle ultime settimane tocchiamo con mano elementi di significativa ripresa del contagio dovuto alla variante Delta. siamo però in una fase diversa perché abbiamo l’arma dei vaccini, la più importante e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Salute, Roberto, ha voluto alzare il livello di attenzione sull’evoluzione della pandemia dain Italia. “una epidemiache ci vede combattere con armi nuove e più efficaci ma guai ad abbassare la guardia – ha dichiarato intervenendo al “W20 Women Rome Summit” –. Nelle ultime settimane tocchiamo con mano elementi di significativa ripresa del contagio dovuto alla variante Delta.però in una fase diversa perché abbiamodei vaccini, la piùe ...

