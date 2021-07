Colao visita il data center campus di Aruba (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha visitato il Global Cloud data center di Aruba. L'innovativo polo tecnologico, di recente realizzazione e con struttura e impianti conformi ai massimi standard di sicurezza del settore - Rating 4 Ansi/Tia 942-B), si trova a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, e, con i suoi 200.000 metri quadri di superficie, è il data center campus più grande d'Italia. La visita, guidata dal padrone di casa Stefano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio, hato il Global Clouddi. L'innovativo polo tecnologico, di recente realizzazione e con struttura e impianti conformi ai massimi standard di sicurezza del settore - Rating 4 Ansi/Tia 942-B), si trova a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, e, con i suoi 200.000 metri quadri di superficie, è ilpiù grande d'Italia. La, guidal padrone di casa Stefano ...

Advertising

fisco24_info : Colao visita il data center campus di Aruba: il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, V… - italiaserait : Colao visita il data center campus di Aruba - TelcoJuice : RT @Cor_Com: #Colao visita l’ #InnovationLab di #Tim: focus su #DataCenter e #5G - infoiteconomia : Tim: Colao in visita all'Innovation Lab di Torino - infoiteconomia : Tim, Colao in visita al Tim Innovation Lab di Torino -