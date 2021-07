Carramba che sorpresa, stasera in tv: quando inizia? Orario (Di martedì 13 luglio 2021) Carramba che sorpresa torna in tv stasera, dopo l’addio, di pochi giorni fa, alla sua amata conduttrice Raffaella Carrà: scopriamo quando inizia, l’Orario e quali puntate andranno in onda. Leggi anche: Raffaella Carrà, il patrimonio ai nipoti che erano come figli: chi sono? Carramba che sorpresa, replica puntate: quando su Rai Uno? Il ritorno di Carramba che sorpresa in... Leggi su donnapop (Di martedì 13 luglio 2021)chetorna in tv, dopo l’addio, di pochi giorni fa, alla sua amata conduttrice Raffaella Carrà: scopriamo, l’e quali puntate andranno in onda. Leggi anche: Raffaella Carrà, il patrimonio ai nipoti che erano come figli: chi sono?che, replica puntate:su Rai Uno? Il ritorno dichein...

Advertising

RaiUno : CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente:… - carmelitadurso : Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa ?? - Tg3web : È morta Raffaella Carrà, ultima grande soubrette conosciuta in tutto il mondo. Si è spenta dopo una breve malattia… - vincenzoaf : Il mio buon giorno e con la Regina degli Italiani Raffaella nel ?? Stasera non perdetevi dopo il Tg1 una delle sue… - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: “Carramba che sorpresa” su Rai1 -