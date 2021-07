Cannes 2021: tutti pazzi di Timothée Chalamet (Di martedì 13 luglio 2021) Stiloso, sorridente e con gli occhiali da sole. È così che Timothée Chalamet si presenta sulla Montée des Marches del Festival di Cannes 2021 in occasione della presentazione di The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson che arriverà nelle sale italiane il 22 novembre. A due anni dalla sua ultima apparizione a un festival europeo, Chalamet torna a infiammare il red carpet insieme a colleghi illustrissimi come Bill Murray, Benicio Del Toro e Tilda Swinton, con la quale posa mano nella mano in favore dei fotografi dall’inizio alla fine. https://www.youtube.com/watch?v=TcPk2p0Zaw4&t=18s Leggi su vanityfair (Di martedì 13 luglio 2021) Stiloso, sorridente e con gli occhiali da sole. È così che Timothée Chalamet si presenta sulla Montée des Marches del Festival di Cannes 2021 in occasione della presentazione di The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson che arriverà nelle sale italiane il 22 novembre. A due anni dalla sua ultima apparizione a un festival europeo, Chalamet torna a infiammare il red carpet insieme a colleghi illustrissimi come Bill Murray, Benicio Del Toro e Tilda Swinton, con la quale posa mano nella mano in favore dei fotografi dall’inizio alla fine. https://www.youtube.com/watch?v=TcPk2p0Zaw4&t=18s

Ultime Notizie dalla rete : Cannes 2021 A Cannes arriva il film con più stile di tutti Bill Murray, Timothée Chalamet, Benicio Del Toro, Adrien Brody e Owen Wilson hanno portato un po' di eleganza maschile originale sul red carpet di Cannes 2021. Escluso il presidente di giuria Spike ...

Premio AcquiDanza 2021 Ed è proprio nel corso della serata che verrà consegnato il prestigioso Premio AcquiDanza 2021 , ... Dopo la formazione alla Scuola di Cannes Rosella Hightower esordisce come danzatore a Basilea nella ...

Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi Sky Tg24 A Cannes parata di star, brillano Tilda Swinton e Chalamet Martedì, 13 luglio 2021 Home > aiTv > A Cannes parata di star, brillano Tilda Swinton e Chalamet Roma, 13 lug. (askanews) - Serata di stelle al Festival di Cannes. Il regista americano Wes Anderson sa ...

The French Dispatch: da Bill Murray a Timothée Chalamet, tutte le foto dal red carpet del film di Wes anderson Tante le stelle che hanno illuminato la Montée des Marches di The French Dispatch, da Tilda Swinton a Bill Murray passando per Timothée Chalamet e Adrien Brody ...

