Belen Rodriguez allatta Luna Marì | il tenero momento con la figlioletta finisce sui social

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6. C’ è anche l ‘ex in comune di Belen Rodriguez e Dayane Mello? - Giornaleditalia : Fabrizio Corona scrive a Belen Rodriguez dopo la nascita di Luna Mari: il toccante messaggio - infoitcultura : Fabrizio Corona scrive a Belen Rodriguez per la nascita di Luna Marì/ 'Auguri Gorda' - GossipItalia3 : Belen Rodriguez: le reazioni di Corona e De Martino alla nascita Luna Marì #gossipitalianews - Elisa60388018 : RT @OdeonZ__: Il triplete di Belen: “Ha vinto l’Italia, ha vinto l’Argentina ed è nata mia figlia!” -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Belénha voluto presentare Luna Marì ai fan impazienti di conoscerla con una serie di scatti sciogli - cuore . "Luna Marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti ...è diventata mamma per la seconda volta, il 12 luglio è nata la piccola Luna Marì , avuta dal compagno più giovane di 9 anni Antonino Spinalbese . Il web si è scatenato e le foto della ...Il bikini crochet è una di queste: l'uncinetto ha conquistato proprio tutte le celebrities, dai top ai cappellini ai costumi da bagno, come per esempio quello indossato da Belen Rodriguez.Belen Rodriguez è il ritratto della felicità: ieri 12 luglio, poco dopo la mezzanotte, più precisamente alle 12,47, ha dato alla luce Luna Mari, la figlia avuta con Antonino Spinalbese (la modella è a ...