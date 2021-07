1° Rapporto Univadis Medscape in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 luglio 2021) L'IMPATTO DI COVID-19 SUI GUADAGNI DEI MEDICI E SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO I MEDICINI SEGNALANO UNA RIDUZIONE DEGLI INTROITI DAL 10 AL 25% E UN AUMENTO DELLE SPESE PER LE ASSICURAZIONI PROFESSIONALI A PROPRIO CARICO MILAN, 13 luglio 2021 /PRNewswire/L'impatto della pandemia sul reddito e sul lavoro dei medicini è stato rilevante, questo quello che ha scoperto– il portale di informazione per i professionisti della salute con notizie, strumenti, aggiornamenti e formazione continua per la classe medica - che ha indagato sulla loro situazione economica. Dal ...