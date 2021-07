Tabellone Wta Losanna 2021: Zidansek guida il seeding, presenti Giorgi e Paolini (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Tabellone principale del Wta 250 di Losanna 2021, evento di scena da lunedì 12 a domenica 18 luglio. Tamara Zidansek guida il seeding dall’alto della prima testa di serie, seguita da Fiona Ferro e Jil Teichmann. presenti le azzurre Camila Giorgi e Jasmine Paolini, rispettivamente quarta e settima testa di serie. Ottima vetrina per le tenniste italiane, in attesa dell’impegno alle Olimpiadi di Tokyo. Di seguito tutti gli accoppiamenti, aggiornati turno per turno. Tabellone WTA Losanna ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilprincipale del Wta 250 di, evento di scena da lunedì 12 a domenica 18 luglio. Tamaraildall’alto della prima testa di serie, seguita da Fiona Ferro e Jil Teichmann.le azzurre Camilae Jasmine, rispettivamente quarta e settima testa di serie. Ottima vetrina per le tenniste italiane, in attesa dell’impegno alle Olimpiadi di Tokyo. Di seguito tutti gli accoppiamenti, aggiornati turno per turno.WTA...

