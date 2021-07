Previsioni Meteo del Pomeriggio di Lunedì 12 Luglio 2021 (Di lunedì 12 luglio 2021) Ecco le Previsioni Meteo del 12 Luglio 2021 Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà il Meteo Al Nord Oggi 12 Luglio 2021? Al Pomeriggio instabilità pomeridiana sui rilievi con sviluppo di nubi convettive e piogge sulle Alpi orientali, sereno sugli altri settori. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) Ecco ledel 12a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 12? Alinstabilità pomeridiana sui rilievi con sviluppo di nubi convettive e piogge sulle Alpi orientali, sereno sugli altri settori. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione

