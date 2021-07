Merkel a tutto gas (russo). Così riparte il Nord Stream (Di lunedì 12 luglio 2021) Il gasdotto Nord Stream 2 sarà completato ad agosto. Ad annunciarlo nel corso di un’intervista con il quotidiano tedesco Handelsblatt è Matthias Warnig, amministratore delegato dell’operatore Nord Stream 2 AG, società svizzera totalmente controllata dal colosso russo Gazprom. L’ex spia della Stasi diventata manager ha sottolineato che i lavori sono completi al 98%. Una volta raggiunto il 100% serviranno poi altri tre mesi per certificati e test vari. L’obiettivo, ha spiegato Warnig, è di partire entro fine anno. L’intervista non poteva che avere risvolti geopolitici mentre, come ha raccontato Deutsche ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 luglio 2021) Il gasdotto2 sarà completato ad agosto. Ad annunciarlo nel corso di un’intervista con il quotidiano tedesco Handelsblatt è Matthias Warnig, amministratore delegato dell’operatore2 AG, società svizzera totalmente controllata dal colossoGazprom. L’ex spia della Stasi diventata manager ha sottolineato che i lavori sono completi al 98%. Una volta raggiunto il 100% serviranno poi altri tre mesi per certificati e test vari. L’obiettivo, ha spiegato Warnig, è di partire entro fine anno. L’intervista non poteva che avere risvolti geopolitici mentre, come ha raccontato Deutsche ...

