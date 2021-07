Mattia Stanga, i POV al potere: «Ma che fatica far ridere i nonni su TikTok» (Di lunedì 12 luglio 2021) POV come se POVesse. Bene. Dopo questa freddura, potremmo anche andarcene. Forse non è il nostro normale tone of voice, e quindi non fa ridere. Ma com’è che quando, invece, le fa Mattia Stanga siete tutti lì a condividere i video da TikTok? La risposta è semplice. Lui, a differenza nostra, fa ridere davvero. Ha 23 anni ed è uno studente di economia. Il suo obiettivo è entrare a lavorare in una grande azienda. Al momento, il suo progetto da 1 milione di followers su TikTok è una sorta di grande evasione. Un gioco in cui applicarsi in maniera spensierata e, soprattutto, spontanea. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 luglio 2021) POV come se POVesse. Bene. Dopo questa freddura, potremmo anche andarcene. Forse non è il nostro normale tone of voice, e quindi non fa. Ma com’è che quando, invece, le fasiete tutti lì a condividere i video da? La risposta è semplice. Lui, a differenza nostra, fadavvero. Ha 23 anni ed è uno studente di economia. Il suo obiettivo è entrare a lavorare in una grande azienda. Al momento, il suo progetto da 1 milione di followers suè una sorta di grande evasione. Un gioco in cui applicarsi in maniera spensierata e, soprattutto, spontanea. LEGGI ...

Generazione TikTok: Sara Lazellari ... hai degli account preferiti? Sebbene la mia passione sia il beauty, su Tiktok amo guardare video simpatici e divertenti, non riesco infatti a non guardare i video di Mattia Stanga e Pamela Paolini . ...

Generazione TikTok: Mattia Stanga Mattia Stanga non ha bisogno di troppe presentazioni, grazie alle imitazioni di genitori, professori, farmacisti etc. ha raggiunto in pochissimo tempo più di 920k follower su TikTok e tutti i suoi ...

