Mancini e Vialli, l’abbraccio e le lacrime per la rivincita di Wembley (Di lunedì 12 luglio 2021) Mancini e Vialli si sono presi la rivincita di Wembley 1992: l’abbraccio e le lacrime ripresi dai video sono figli di quella storia, di quell’amicizia, di una vittoria-capolavoro Leggi su corriere (Di lunedì 12 luglio 2021)si sono presi ladi1992:e leripresi dai video sono figli di quella storia, di quell’amicizia, di una vittoria-capolavoro

chetempochefa : Questi Europei non potevano che concludersi con l’abbraccio più bello: quello tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini… - SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - francescocosta : Il video di Florenzi che canta Notti magiche. Chiesa che dice “chiama mamma” a Siri. Gli abbracci tra Vialli e Manc… - matted40783074 : RT @GiorgiaMeloni: “Abbiamo regalato un mese bellissimo, abbiamo fatto qualcosa di cui non ci rendiamo conto. Siamo felicissimi per la gent… - AndreaPertosa : RT @GioMat86: Sull’abbraccio in lacrime tra Mancini e Vialli ho vacillato anch’io, non lo nego. -