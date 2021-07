Lombardia: Moratti, ‘intelligenza artificiale per sanità smart’ (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug. (Adnkronos) – Il ruolo della Lombardia in quanto terra di innovazione e la sua spinta propulsiva in ambito europeo, alimentando la sua leadership a livello nazionale. Questi i temi affrontati nel ‘Tavolo tematico Innovazione’ che è stato coordinato dalla vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti e da Fabrizio Sala assessore regionale con delega all’Università, Ricerca e Innovazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug. (Adnkronos) – Il ruolo dellain quanto terra di innovazione e la sua spinta propulsiva in ambito europeo, alimentando la sua leadership a livello nazionale. Questi i temi affrontati nel ‘Tavolo tematico Innovazione’ che è stato coordinato dalla vicepresidente della Regionee assessore al Welfare Letiziae da Fabrizio Sala assessore regionale con delega all’Università, Ricerca e Innovazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

