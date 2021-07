L'impresa di Nole, vincere i primi 3 Slam dell'anno. Nella storia ci sono riusciti in 5 (Di lunedì 12 luglio 2021) Come per magia, Wimbledon 2021 regala alla storia del tennis un tris sensazionale, impensabile solo un decennio fa. Da oggi Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic sono tutti e tre a quota 20 ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 luglio 2021) Come per magia, Wimbledon 2021 regala alladel tennis un tris sensazionale, impensabile solo un decennio fa. Da oggi Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovictutti e tre a quota 20 ...

Advertising

urta3957 : RT @Chiariello_CS: Nole è un mostro. Nella testa uno più forte di lui non lo ricordo, forse Federica Pellegrini o Husain Bolt. Matteo, sei… - marcuccimauriz : RT @giusyoni: Inutile #Nole è mostruoso. Onore a lui e Grazie #Berrettini per l'impresa comunque meravigliosa! ???????? #BerrettiniDjokovic #Wi… - BenamiCentral : RT @Roman_Prince__: Applausi,solo applausi per #Berrettini ?????? È stata già un’impresa storica arrivare alla finale di #Wimbledon ma contro… - Chiariello_CS : Nole è un mostro. Nella testa uno più forte di lui non lo ricordo, forse Federica Pellegrini o Husain Bolt. Matteo,… - TonyHuncho01 : Hai fatto un’impresa immensa, ci hai reso orgogliosi, anche se di fronte a un Superuomo come Nole non si può che ar… -