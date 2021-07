La Federazione e i giocatori vincono un premio remunerativo: le cifre (Di lunedì 12 luglio 2021) Con la vittoria dell’Europeo, l’Italia non ha solo conquistato il trofeo, ma ha fatto anche incassare alla FIGC il massimopossibile in euro, ovvero 28,25 milioni di euro. Con questa vittoria, riporta l'edizione de "La Gazzetta dello Sport", gli azzurri diventano la squadra che ha messo nelle casse più milioni di premi Uefa nella storia dell’Europeo, ben 99,25 milioni di euro. La divisione del premio tra giocatori e Federazione L'Italia supera così il Portogallo che ora è un milione sotto (98,2 milioni). Una percentuale di questa somma andrà in premi ai giocatori: 250mila euro a testa per gli azzurri, mentre 28,25 ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 luglio 2021) Con la vittoria dell’Europeo, l’Italia non ha solo conquistato il trofeo, ma ha fatto anche incassare alla FIGC il massimopossibile in euro, ovvero 28,25 milioni di euro. Con questa vittoria, riporta l'edizione de "La Gazzetta dello Sport", gli azzurri diventano la squadra che ha messo nelle casse più milioni di premi Uefa nella storia dell’Europeo, ben 99,25 milioni di euro. La divisione deltraL'Italia supera così il Portogallo che ora è un milione sotto (98,2 milioni). Una percentuale di questa somma andrà in premi ai: 250mila euro a testa per gli azzurri, mentre 28,25 ...

